برائحة البيض الفاسد.. تلوث أكبر نهر فى ساو باولو

جدة - نرمين السيد - ووفقا لمنظمة "SOS Mata Atlantica" البرازيلية غير الحكومية، فإن الرغوة تحتوى على غاز كبريتيد الهيدروجين الضار ورائحته شبيهة بالبيض الفاسد، بحسب سى إن إن الأمريكية.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية فى البرازيل، أن هذا التلوث يأتى نتيجة إلقاء نفايات المنظفات غير المعالجة والمخلفات الكيماوية فى مياه النهر، وفقا لـ "القاهرة الإخبارية".