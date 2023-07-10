بعد 4 أيام.. أسترالى يحقق أرقاما قياسية جديدة فى الركض

جدة - نرمين السيد - وأطلق المنظمون على المارثون "سباق بلا خط نهاية"، والتنسيق يتطلب من المتسابقين إكمال حلقة من 6.7 كيلومترات كل ساعة ويستمر السباق حتى يبقى عداء واحد فقط. وأقيمت المسابقة بمزرعة فى نانانجو على بعد 112 ميلا شمال غرب بريسبان بأستراليا، وفقا لما جاء فى "ديلى ستار". وبدأ السباق يوم السبت 17 يونيو واستمر لمدة 4 أيام ونصف فى تقلبات جوية من -2 درجة مئوية أثناء الليل إلى 22 درجة فى الأيام المشمسة. وواصل المتسابقون الركض حتى أصبح هناك شخص واحد فقط، وذلك ما حققه الأسترالى فيل جور، وقام بإجراء اللفة التى يبلغ طولها 6.7 كم على الأقل 102 مرة، حتى تم إعلانه أخيرا الفائز. يذكر أن الرقم القياسى العالمى السابق 101، وسجله عداءان بلجيكيان ميرين جيرتس وإيفو ستيارت فى أكتوبر الماضى.

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