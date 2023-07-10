ببطارية كبيرة.. مواصفات هاتف «Galaxy A24»

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف سامسونج الجديد "Galaxy A24" بشاشة من نوع "Super AMOLED" وبقياس يبلغ 6.5 بوصة وبدقة 1080 × 2340 بيكسل. ويتمتع فى تصميمه بإطار بلاستيكى فى الجانب والخلف، كما يزود بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل، وكاميرا ultrawide بدقة 5 ميجابيكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابيكسل. ويقترن الهاتف ذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 6 و8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت. ويتمتع الهاتف ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللى أمبير وتدعم تقنية الشحن السريع بقوة 25 وات، ويطرح بألوان عدة منها الأسود والأخضر والفضى.

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