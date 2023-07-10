شركة روسية حكومية تبدأ فى تطوير «صواريخ مضادة للبرد»

جدة - نرمين السيد - وذكرت شركة "تشابايف" وهى فرع من مؤسسة "روستيخ" الحكومية - فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين - أنها تولت إنتاج الصورايخ وهى قادرة على تقليل خسائر المحاصيل الناتجة من البَرَد فى المناطق الجنوبية من البلاد بنسبة 70-90٪، وتم إرسال أولى الصواريخ إلى خدمات الأرصاد الجوية المتخصصة.

وأوضحت أن الصواريخ من أسرة "ألازان" تعد بمثابة الوسيلة الوحيدة للحماية من البَرَد فى روسيا، وهى ترش محلولًا خاصًا بين السحب والغيوم، مما يتسبب فى سقوط المطر بدلًا من البَرَد.

ولفتت إلى أن صاروخ "آلازان – 8 إم" هو نسخة مطورة من "آلازان – 6" المشهور، وهى تختلف عن سابقتها بعيار أصغر ومكونات جديدة مشكلة جليدا ذا محتوى فضى منخفض، وقد سمح ذلك بتقليل تكلفة المواد بنسبة 20٪ وجعل المنتج الجديد أرخص من سابقاته.

يذكر أن الصواريخ المضادة للبَرَد من أسرة "آلازان" تستخدم على نطاق واسع فى روسيا وخارجها، إذ أنها قادرة على ضرب سحب البرد على مسافة تصل إلى 10 كيلومترات وعلى ارتفاعات تزيد عن 8 كيلومترات، وفى صناعتها تستخدم المكونات الصديقة للبيئة فقط، والصاروخ مزوّد بنظام تدمير ذاتى حيث يتم سحقه فى الهواء إلى شظايا صغيرة لا تضر بالبشر أو المبانى على الأرض، وفى الوقت نفسه، فإن المحلول الموجود فى تكوين "آلازان" لا يُلحق أى ضرر بالبيئة.