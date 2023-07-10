معركة بين ركاب طائرة بريطانية على «الكرسى اللى جنب الشباك»! (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أظهرت لقطات تم تصويرها على متن طائرة بريطانية، انلاع مشاجرة بالأيدى بين اثنين من المسافرين، وكانت الطائرة فى طريقها من مالطا للندن، وسرعان ما تبين أنها بدأت بخلاف "تافه" بين راكبين سرعان ما تطور إلى مشاجرة بالأيدى اضطرت الركاب الآخرين وطاقم الطائرة للتدخل من أجل فض النزاع.





وظهر فى مقطع الفيديو الراكبين يتقاتلان بينما يحاول الآخرون وطاقم الطائرة فصلهما عن بعضهما البعض.

وتبين أن أصل الخلاف نشب بين الراكبين يعود إلى نزاع على المقاعد، حيث كان كل منهما يود الجلوس على المقعد المطل على النافذة، وهو ما يتطور سريعًا إلى مشاجرة بالأيدى، بحسب ما نشرته صحيفة "دايلى ميرور" الإنجليزية.

وقال أحد ركاب الطائرة ويدعى "نيل مودواديا" إن الشجار بدأ بعد أن رفض أحد الركاب السماح للآخر بالمرور، وفقًا لما ذكرته "العربية".

ويمكن سماع شخص فى مقطع الفيديو الذى صوره راكب وهو يخبر الرجلين بالتوقف عن القتال ويقول فى الخلفية: "لن نعود إلى المنزل أبدًا"، فى إشارة إلى هذه المشاجرة تُهدد الرحلة بأكملها.

كما يمكن سماع صراخ من قبل الركاب فى الفيديو، بينما يحث شخص آخر الرجل على الهدوء.