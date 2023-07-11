توفير خدمة جديدة لـ زوار معارض المسجد الحرام

جدة - نرمين السيد - ويمكن للزوار من اكتشاف هذه المعارض الافتراضية بطريقة فريدة ومبتكرة باستخدام النظارات الافتراضية، حيث يتعرفون على الخدمات والجهود التى تُقدم على مدار العام فى الحرمين الشريفين.

ويهدف ذلك إلى توفير تجربة تفاعلية وشيقة للزوار، وتعزيز فهمهم للخدمات والأنشطة التى تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى.

وأوضح مدير عام المعارض الرقمية ريان بن محمد المسعودى، أن إتاحة تلك التقنيات تأتى ضمن مبادرة "إثراء" التى أطلقتها وكالة المعارض والمتاحف الهادفة؛ لتحسين التجربة الإثرائية لزوار المعارض بالمسجد الحرام، لافتا إلى أن هذه التجربة تعد تحولا نوعيا فى عرض المعلومات الدينية والتاريخية بطريقة مبتكرة وحديثة تتماشى مع التقنيات الحديثة والتطورات العلمية والتكنولوجية، معتبرا التجربة إضافة رائعة للخدمات التى يقدمها المسجد الحرام لقاصديه التى تمكنهم من الاستمتاع بتجربة مميزة وفريدة تصب فى تطوير الخدمات والتقنيات المتوفرة فى المسجد الحرام.