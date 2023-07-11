نفوق طيور النورس على شواطئ بريطانيا

جدة - نرمين السيد - وتفاجأ الأفراد بشاطئ خاص بالعائلات بوجود مئات من طيور النورس النافقة، وذلك وفقا لما جاء فى صحيفة "ديلى ستار".
وقررت وكالة "SPCA" الأسكتلندية بإخراج العديد من طيور النورس الحية الموجودة بالشاطئ، للاشتباه فى أنها كانت جميعها تحمل إنفلونزا الطيور.
وأشار متحدث باسم مجلس أبردينشاير، إلى أنهم يسعون لإزالة تجمعات كبيرة من الطيور فى المناطق الشعبية ذات إقبال كبير، وقال للصحيفة: "أنه سيكون هناك حتمًا المزيد من الطيور التى يتم إلقاؤها على الشاطئ مع كل مد، لذلك قد لا يتم مسح الشواطئ بالكامل".
ويذكر أن إنفلونزا الطيور بدأت تنتشر هناك قبل وقت قصير وتم فرض القيود على المنطقة لمنع حركة الدواجن والذبائح والبيض والسماد لمنع انتشار المرض الفتاك.
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