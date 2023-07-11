مواصفات هاتف شاومى الجديد «Redmi A1 Plus»

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "Redmi A1 Plus" بشاشة من نوع "LCD" وبقياس 6.5 بوصة وبدقة 720x1600 بيكسل. ويزود "Redmi A1 Plus" بكاميرات ثنائية خلفية، بمستشعر رئيسى بدقة 8 ميجابيكسل بفتحة عدسة واسعة، وكاميرا أخرى بدقة 0.08 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل. ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى بسعة 2 جيجابايت رام وتبلغ سعة تخزين 32 جيجابايت روم. ويتمتع الهاتف ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللى أمبير فى الساعة، وتدعم تقنية الشحن السريع بقوة 10 وات.

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