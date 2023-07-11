ثريدز تطيح بـ«ChatGPT» من عرش الأسرع نموا

وسجلت منصة ثريدز أرقامًا قياسية لنمو المستخدمين منذ إطلاقها يوم الأربعاء الماضى، مع انضمام مشاهير وسياسيين وغيرهم من منتجى المحتوى إلى المنصة التى اعتبرها محللون أول تهديد كبير لتطبيق التدوينات القصيرة تويتر المملوك لإيلون ماسك، وفقا لـ "القاهرة الإخبارية".
وقال زوكربيرج فى تدوينة على ثريدز: "هذا فى الغالب إقبال حدث بصورة تلقائية، فلم نقدم بعد عروضًا ترويجية كثيرة".
وبتسجيل 100 مليون مستخدم فى خمسة أيام، تفوق تطبيق ثريدز كثيرًا على تشات جى.بى.تى التابع لشركة أوبن إيه.أى الذى أصبح التطبيق الأسرع نموًا فى عدد المستخدمين فى التاريخ حين سجل هذا الرقم فى يناير بعد شهرين من تدشينه، وفقًا لدراسة أجرتها مجموعة يو.بى.إس.
ورد "تويتر" على تدشين ثريدز بالتهديد بمقاضاة ميتا بزعم أن عملاق وسائل التواصل الاجتماعى استخدم أسرار تويتر التجارية وغيرها من المعلومات السرية لبناء التطبيق.
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