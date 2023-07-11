مبعث قلق.. انخفاض هائل بمستويات جليد القطب الجنوبى

جدة - نرمين السيد - قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، إن مستويات الجليد البحرى بالقطب الجنوبى سجلت فى الشهر الماضى انخفاضًا قياسيًا، وهو ما يصفه خبراء الأرصاد الجوية بأنه مبعث قلق.





وقالت المنظمة إن مستويات الجليد البحرى بالقطب الجنوبى سجلت أدنى مستوياتها فى الشهر الماضى، منذ بدء عمليات الرصد بالأقمار الصناعية، وانخفضت مستويات الجليد البحرى عن المتوسط بمعدل 17%، وفقا لـ "القاهرة الإخبارية". وقال مايكل سبارو، رئيس البرنامج العالمى لبحوث المناخ، لصحفيين فى جنيف: "اعتدنا ملاحظة هذه الانخفاضات فى مستويات الجليد البحرى فى القطب الشمالى لا الجنوبى، هذا انخفاض هائل". وسجلت درجات حرارة سطح البحر بالعالم ارتفاعًا إلى مستويات قياسية فى شهرى مايو ويونيو من العام الجارى، وحذرت المنظمة من انتشار ظاهرة ارتفاع درجات الحرارة بشكل سريع بداخل المحيطات حول العالم لا سطحه فحسب. وقالت المنظمة: "ليست درجات حرارة سطح المحيط فحسب بل المحيط بأسره أصبحت درجات حرارته أكثر ارتفاعًا ويمتص طاقة ستبقى بداخله لمئات الأعوام".

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