بدءا من غد.. هواة الفلك على موعد مع 3 ظواهر بديعة

جدة - نرمين السيد - تشهد السماء بدءا من غد الأربعاء 3 اقترانات بديعة للقمر والكواكب والنجوم تحدث على مدى الـ 4 أيام المقبلة، يمكن للمتخصصين وهواة الفلك رصدها ومتابعتها بالعين المجردة السليمة، بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.





وأوضح أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور أشرف تادرس، اليوم، الثلاثاء، أن مصطلح الاقتران يعنى اقتراب جرم سماوى من جرم سماوى آخر فى حدود عدد من الدرجات القوسية عندما يتم مشاهدتهما من الأرض، وهو اقتراب زاوى ظاهرى غير حقيقى ليس له علاقة بالمسافات، أما المسافة الحقيقية بينهما فهى كبيرة جدا تقدر بمئات الملايين أو المليارات من الكيلومترات.

وقال إن أولى تلك الظواهر الفلكية تبدأ، غدا الأربعاء، حيث يشرق القمر مقترنًا مع كوكب المشترى "أكبر كواكب المجموعة الشمسية" فى ذلك اليوم، ونراهما بالعين المجردة السليمة فى السماء باتجاه الشرق فى الـساعة 1:45 صباحا تقريبا، ويتراءى هذا المشهد إلى أن يختفى من شدة ضوء الشفق الصباحى من جراء شروق الشمس.

وأضاف أن القمر سيقترن كذلك بعد غد الخميس مع الحشد النجمى (الثريا)، وهو أحد ألمع وأشهر الحشود النجمية المفتوحة فى السماء الشمالية، والذى يقع على بعد 440 سنة ضوئية من الأرض، ويتكون هذا الحشد من عدة مئات من النجوم، ولكن ألمع نجومه هى 7 فقط التى يمكن رؤيتها بالعين المجردة السليمة، ولذلك يطلق عليه الأخوات السبع.

وأوضح أنه يمكن رؤية هذا الاقتران فى الساعة 2:45 صباحا باتجاه الشرق إلى أن يختفى المشهد من شدة ضوء الشفق الصباحى من جراء شروق الشمس.

ونوه بأنه على مدى يومى الجمعة والسبت المقبلين سيقترن كوكب عطارد "أقرب الكواكب إلى الشمس" مع الحشد النجمى خلية النحل (Beehive) فى برج السرطان، وهو حشد نجمى مفتوح يقع على بعد 580 سنة ضوئية من الأرض، ويبلغ عمره 600 مليون سنة.

وأضاف أنه يمكن مشاهدة هذا الاقتران عند دخول الليل فى تلك الفترة باستخدام نظارة معظمة أو تلسكوب صغير لصعوبة رؤية حشد خلية النحل بالعين المجردة، ويبدأ غروب هذا المشهد بحلول الساعة 9:50 مساءً تقريبًا.

وكشف أستاذ الفلك عن أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية والتى تكون فى الحقول الزراعية والسواحل والصحارى والبرارى والجبال، مؤكدا أن الظواهر الليلية ليس لها أى أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومى على الأرض، أما الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطيرة على عين الإنسان؛ لأن النظر إلى الشمس بالعين المجردة عامة يضر العين كثيرا.