ببطارية كبيرة.. مزايا هاتف سامسونج «Galaxy M12»

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "Galaxy M12" بشاشة من نوع "PLS LCD" وبقياس يبلغ 6.5 بوصة، وبجودة +HD.
ويزود الهاتف بكاميرا خلفية رباعية، وتتميز الرئيسية منها بدقة 48 ميجابيكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابيكسل، وأخرى للعمق بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل.
ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 و4 و6 جيجابايت رام ، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 و64 و128 جيجابايت، قابلة للتوسعة.
ويتمتع الهاتف ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللى أمبير فى الساعة، وتدعم تقنية الشحن السريع بقوة 15 وات، وبألوان عدة منها الأسود والأزرق والأبيض.
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