مناسب للشباب .. تصميم حذاء مطاطى جديد بخاتم الخطوبة

جدة - نرمين السيد - وابتكرت الشركة حذاء صيفيا مطاطيا يساعد الشباب على تنفيذ الأفكار الرومانسية عند الاعتراف بحبه لحبيبته وتقديم الخاتم ليعلن عن رغبته فى الزواج منها.

وأشارت الشركة إلى أن هناك البعض يرغبون فى الاعتراف بحبهم بين الزهور أو أمام البحر، لذا لجأت إلى طرح ذلك الحذاء المطاطى الجديد الذى يحمل خاتم الزواج ليقدمه الشاب لحبيبته، وفقا لما جاء فى صحيفة "مترو" البريطانية".

وتم تصميم الحذاء بنصف خاتم فضى به ياقوت أخضر 1.10 قيراط ويحتوى على بعض ألماس الذى خلط به أثناء صناعته فى المختبر وبسعر يبلغ 1790 جنيها إسترلينيا.

ويتميز الخاتم الموجود بالحذاء بكونه قابل للإزالة، ويمكن تغيير حجر الياقوت بفضة أو أى أنواع من الأحجار الكريمة الأخرى مثل الياقوت أو الالماس.

كما يمكن تبديل المعدن حسب الطلب، من خلال الاختيار بين الذهب الأصفر أو أبيض أو البلاتينى بمقدار يتراوح مابين 9 قيراطا أو 14 قيراطا أو 18 قيراطا.