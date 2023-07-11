جدة - نرمين السيد - واعتزم المنظمون على إعداد فطيرة الليمون الضخمة للاحتفال بولاية فلوريدا كيز، حيث يزيد قطرها على 13 قدما أى 4 أمتار. وتم تأسيس فلوريدا فى 3 يوليو 1823، وتحتوى المقاطعة على جزء من حديقة إيفرجلادز الوطنية. وانتشرت فطيرة الليمون منذ أواخر القرن التاسع عشر، وفى عام 2006 تم تصنيفها بأنها "فطيرة فلوريدا الرسمية". وأعدها طهاة وتضمنت قشرة جراهام التقليدية وكريمة مخفوقة بالإضافة إلى عصير من عدة آلاف من الليمون الحامض.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بفطيرة الليمون الكبيرة.. طريقة الاحتفال بتأسيس فلوريدا كيز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.