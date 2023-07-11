تمتلك أنوفًا ضخمة.. الوثائقية تستعرض معلومات عن «فيلة البحر» (صور)

جدة - نرمين السيد - يذكر أنها توجد على شواطئ كاليفورنيا، وتمتلك أنوفًا ضخمة، وتبدأ فى النمو منذ وصولها إلى سن البلوغ، وتستخدمها الذكور فى العراك أحيانًا، كما تستخدمها كجيوب أنفية للزئير، فكلما كان أنفها كبيرًا علا صوته زئيرها.

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