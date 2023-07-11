عالم أمريكى: الكائنات الفضائية قد تتصل بالذكاء الاصطناعى قبل البشر

جدة - نرمين السيد - قال العالم الأمريكى، آفى لوب، إن هناك وجه الشبه بين المخلوقات الفضائية والروبوتات، ولفت إلى احتمال تواصل المخلوقات الفضائية مع تقنيات الذكاء الاصطناعى قبل أن تتصل مع البشر.





وأضاف لوب: "معظم النجوم تكونت بمليارات السنوات قبل الشمس، لذا يمكن أن تكون هناك حضارات أطول عمرًا بمئة مليار مرة من عمر تكنولوجيتنا، مما يعنى أننا إذا صادفنا أحدًا فالأرجح أنهم سيفوقوننا تقدمًا بكثير، لذا لن يشعروا أننا نشكل خطرًا عليهم ولن يهاجمونا، سيتابعون مسارهم ويمضون فة حال سبيلهم، أن لست قلقًا بل أظن أنها فرصة لنتعلم من تكنولوجيات جديدة". وأشار إلى الوصول إلى الفضاء يسهل على أنظمة الذكاء الاصطناعى لأنها تستطيع اجتياز رحلتها بسلام. بالإضافة إلى أن وكالات الفضاء، بجميع أنحاء العالم بما فيها وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية تستخدم منذ سنوات تقنيات الذكاء الاصطناعى لرسم المجرات والنجوم وإرسال روبوتات إلى كواكب أخرى، بحسب ما ذكرته "سكاى نيوز عربية". وتوقع لوب أن أنظمة الذكاء الاصطناعى ستكون لغة الحوار بين البشر والمخلوقات الفضائية.

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