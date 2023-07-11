جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أبو اليزيد سلامة، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية فى برنامج "البيت" على قناة الناس، إن الشريعة الإسلامية حرّمت إن يسأل الخاطب خطيبته عن ماضيها أو العكس.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قناة الناس- هل يحق للخاطب سؤال خطيبته عن ماضيها؟.. أمين الفتوى يرد (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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