قناة الناس.. صفات الجمال والجلال عند الله عز وجل (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، فى برنامج "الطريق إلى الله" على قناة الناس، إن لله سبحانه وتعالى صفات جمال وجلال، موضحًا أن صفات الجلال فيها العظمة، كصفات (العظيم، الجبار، المتكبر، القهار، المنتقم).





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