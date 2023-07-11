فى هذا الموعد.. «أبل» تعلن عن أرباحها فى الربع الثالث من العام الجارى

جدة - نرمين السيد - وسيناقش Tim Cook والمدير المالى Luca Maestri النتائج فى مكالمة جماعية مع المحللين فى الساعة 2 مساءً بتوقيت "المحيط الهادئ".

وسيتوفر بث صوتى مباشر للمكالمة على صفحة علاقات المستثمرين فى أبل، وسيكون التسجيل متاحًا فى وقت لاحق من اليوم لإعادة سماعه.

وكانت أبل قد أطلقت 3 أجهزة Mac جديدة فى الربع من العام والذى استمر من 2 أبريل حتى الأول من يوليو، بما فى ذلك MacBook Air بحجم 15 بوصة، و Mac Studio المحدث، وMac Pro المحدث أيضًا، بحسب ما ذكره موقع "unlimit-tech" التقنى.

كما شهد هذا الربع من العام كذلك إطلاق حساب توفير Apple Card للمقيمين فى الولايات المتحدة، ولم تقدم أبل إرشادات رسمية بشأن الإيرادات منذ جائحة كورونا، لكن المحللين يتوقعون أن تعلن الشركة عن إيرادات تبلغ حوالى 81.5 مليار دولار هذا الربع فى المتوسط.