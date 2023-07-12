8 إجراءات عاجلة تحميك من حرائق التكييف فى الصيف

جدة - نرمين السيد - التكييف

ولهذا؛ فلابد من معرفة استخدام أجهزة التكييف الاستخدام الأمثل؛ حتى لا يؤدى سوء استخدامها إلى سوء أو ضرر يتمثل فى اندلاع الحرائق الناجمة عن حدوث ماس كهربائى، أو على أقل تقدير تعطل تلك الأجهزة المهمة عن العمل.

مخاطر التكييف

فى هذا الصدد ذكر موقعا "abcnews" و"hunker، عدة نصائح مهمة للغاية من شأنها الوقاية من خطورة أجهزة التكييف، والتى تتمثل فى:

التأكد من سلامة جميع الأسلاك والتوصيلات الكهربائية.

تجنب تشغيل أجهزة التكييف لساعات طويلة جدا

التكييف

وضع بعض المواد التى تطهر هواء التكييف وعلى رأسها الفرمنجنات.

صيانة واستبدال أى قطع من أجهزة التكييف تحتاج إلى استبدال.

الصيانة الدورية لـ أجهزة التكيف قبل تشغيلها

تنظيف التكييف بمادةالبوتاسيوم والصوديوم، والتى تقوم بدورها

بقتل الميكروبات.

خطورة أجهزة التكييف

احرص على اتصال جهاز التكييف بمصدر كهربائى كاف من ناحية القدرة الكهربائية؛ حتى لا يؤدى إلى حدوث حرائق بسبب ارتفاع حرارة الأسلاك.

افصل التيار الكهربائى عن المكيف عند الخروج من المنزل أو عند انقطاع التيار الكهربائى.