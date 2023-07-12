بسبب وجبة طعام أحد الركاب.. طائرة أمريكية تغير مسار رحلتها

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية أن الطائرة كانت متوجهة من مطار هيوستن بولاية تكساس الأمريكية إلى العاصمة الهولندية أمستردام، وأبدى مسافر على درجة الأعمال غضبه من عدم توفر وجبة الطعام التى طلبها واستبدالها بأخرى.

ووقعت الحادثة عقب ساعتين من إقلاع الطائرة عند الساعة (4:20 مساء) بالتوقيت المحلى فى هيوستن، حيث كانت متواجدة فى المجال الجوى لمدينة شيكاغو بولاية إلينوى.

ونشرت شركة "XJonNYC" المطلعة فى مجال الطيران تغريدة قالت فيها "إن طاقم الطائرة أبلغ عن وجود مسافر يشكل تهديدا من المستوى الأولى، والذى يعد أدنى مستوى من التهديدات وذلك لغضبه من عدم حصوله على الوجبة التى أرادها".

وأوضحت شركة الطيران الأمريكية أن "رحلة يونايتد رقم 20 من مطار جورج بوش الدولى إلى أمستردام حولت مسارها إلى مطار أوهير الدولى (بشيكاغو) وهبطت بسلام بعد إزعاج الركاب".

وأضافت: "سلطات إنفاذ القانون تواجدت عند بوابة الطائرة حيث اصطحبت الراكب إلى خارجها قبل مواصلة الرحلة إلى أمستردام".