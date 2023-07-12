توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023.. حظوظ من ذهب

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

برج الحمل

تفاءل بشأن أمورك المادية ولا تجزع.. حاول استغلال اليوم للاحتفال بحضور الضيوف؛ لذا خطط لشىء استثنائى مع أقاربك.

برج الثور

إذا كنت منخرطًا فى عمل تجارى مع أقربائك أو أقربائك؛ فعليك توخى الحذر؛ لتجنب الخسائر المالية.. لا تكن مبذرا فى شراء الأجهزة المنزلية.

برج الجوزاء

إذا لم تحصل على قسط كافٍ من الراحة فسوف تعانى من التعب الشديد.. كن حذرًا من أى شخص تثق به قد لا يكون صادقًا معك.. مهاراتك فى الإقناع ستساعدك فى حل المشكلات.

برج السرطان

لا تسمح لأى شخص أن يزعج مزاجك.. يمكن أن يكون للمخاوف والقلق غير الضرورية تأثير سلبى على صحتك العامة.. توخ الحذر لتجنب التورط فى معاملات مالية مشكوك فيها.

برج الأسد

حاول التمتع بالترفيه.. خصص وقتًا لتخطيط شيء مميز لأطفالك أو للأجيال القادمة.. تأكد من أن خططك واقعية وقابلة للتحقيق.

برج العذراء

كن حذرًا من أى صديق قد يحاول استغلال طبيعتك.. اسعَ لتحقيق النجاح ولا تخف من اى صعوبات.

برج الميزان

إن لم الشمل مع أحد معارفك المفقودين منذ فترة طويلة سيجلب الفرح ويرفع من مزاجك.. لا تنفق إنفاقا زائدا عن الحد.. توخَّ الحذر لأن أخطاء الإهمال قد تؤدى إلى بعض الخسائر المالية.

برج العقرب

حاول إعطاء الأولوية لصحتك وممارسة الحفاظ على الطاقة.. لا تستسلم وتغلب على أى تعب بالصبر والتحمل.. تفاءل بشان وضعك المالى.

برج القوس

حاول التقرب إلى حبيبك فى مزاج رومانسى.. تفاءل بشان أوضاعك المهنية.. لا تغامر بالخروج من المنزل دون إبلاغ أى شخص.

برج الجدى

استثمر أى شعور بالأمل.. لديك القدرة على التميز فى عملك وتحقيق مكاسب مالية بمساعدة أحد الأقارب... تفاءل بشأن أوضاعك المالية.

برج الدلو

حاول التعبير عن أفكارك وآرائك دون تردد.. تجنب الخضوع لانعدام الثقة، لأنه لن يؤدى إلا إلى تعقيد الأمور وإعاقة تقدمك.. أعد بناء ثقتك بنفسك بالتعبير عن نفسك والابتسام بكل إخلاص لمواجهة أى تحديات.

برج الحوت

كن حذرًا من مزاجك القصير لأنه قد يؤدى إلى مزيد من المتاعب.. انتبه جيدًا لمصروفاتك لتجنب أى صعوبات.. حاول طلب المشورة المناسبة فى كل شىء؛ لأن أى إهمال قد يؤدى إلى تفاقم الموقف.