جدة - نرمين السيد - ذكرت تقارير صحفية أن المنافسة فى مجال روبوتات الدردشة قد شهدت تصاعدًا حادًا، بعدما أعلنت شركة Anthropic، التى تنافس OpenAI، مطورة تقنية "ChatGPT" عن إطلاق روبوت دردشة جديد وتوفيره للجمهور لتجربته.





وتستثمر Anthropic بكثافة لمواكبة المنافسة الشرسة مع جوجل و"OpenAI" المدعومة من مايكروسوفت، وقبل أشهر قليلة، جمعت "أنثروبيك"، تمويلاً بقيمة 750 مليون دولار عبر جولتين، ووصلت قيمتها لـ4.1 مليار دولار. وتأسست Anthropic فى 2021 من قبل مسؤولين تنفيذيين سابقين فى مجال الأبحاث لدى OpenAI، ومُولت من جوجل وZoom وSalesforce. وأطلقت Anthropic على روبوتها الجديد اسم Claude 2، وتعد تلك هى المرة الأولى التى تتيح فيها الشركة تقنيتها للدردشة أمام الجمهور.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تقارير: المنافسة فى هذا المجال يشهد مزيدًا من الاحتدام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.