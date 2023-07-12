مايكروسوفت تقترب من الاستحواذ على «Activision»

جدة - نرمين السيد - أفادت شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية، بأن قاضيا فيدراليًا فى سان فرانسيسكو، قرر رفض طلب لجنة التجارة الفيدرالية بإصدار أمر قضائى لمنع عملية استحواذ شركة مايكروسوفت على شركة "Activision Blizzard" لألعاب الفيديو بقيمة 69 مليار دولار.





وطلبت اللجنة الشهر الماضى إصدار أمر قضائى تقييدى مؤقت لمنع مايكروسوفت "Microsoft" من الاستحواذ على أكتيفيجن "Activision" فى الخامس عشر من يونيو الماضى. وفى نهاية العام الماضى رفعت لجنة التجارة الفيدرالية دعوى مكافحة احتكار ضد مايكروسوفت لمنع الاستحواذ على أكتيفيجن، إذ اختارت رفع الدعوى أمام قاضى القانون الإدارى الداخلى. لكن بتقدمها بطلب الحصول على أمر قضائى، فإن اللجنة سعت بذلك لمنع الاستحواذ قبل الموعد النهائى المقرر الشهر الجارى. وقالت القاضية جاكلين سكوت كورلى: "لقد استمعت لحجج كل من الطرفين وقررت رفض طلب لجنة التجارة الفيدرالية بإصدار أمر قضائى أولى بمنع الاستحواذ".

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