اشتراها بـ2.50 جنيه إسترلينى.. مزهرية تغير حياة زوجين

جدة - نرمين السيد - وذهبا الثنائى لمتجر خيرى غير معروف لشراء مزهرية صغيرة بسعر 2.50 جنيه إسترلينى. ووجدا الزوجان علامة محفورة أسفل المزهرية، وبعد تساؤلات خبراء الأنتيكات تم الكشف عن أصل تلك المزهرية. وقال الخبراء إن المزهرية الصغيرة حجما تعد قطعة أثرية يابانية نادرة من أواخر القرن التاسع عشر لناميكاوا ياسويوكى (1845-1927)، أحد أساتذة "العصر الذهبى" للمينا اليابانية، وفقا لما جاء فى صيحفة "ديلى ميل". وفى عام 2019 تم بيع تلك المزهرية بمبلغ 29000 جنيه إسترلينى، كما أنه من المقرر بيع المزهرية الصغيرة التى تبين أنها أثرية حاليا مقابل 10000 جنيه إسترلينى.

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