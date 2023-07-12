انطلاق «بينالى دبى للخط» أكتوبر المقبل بمشاركة 200 فنان

وتضم قائمة الشركاء نخبة من المؤسسات الثقافية الفاعلة فى المشهد الثقافى المحلى وهى: حى دبى للتصميم وندوة الثقافة والعلوم ومركز جمعة الماجد والوجهة الثقافية فاوندرى وخولة آرت جاليرى وجاليرى فيريتى للفن المعاصر وإيفى جاليرى وبدو- BEDU بالإضافة إلى متحف الاتحاد ومتحف الشندجة ومركز الجليلة لثقافة الطفل ومكتبة الصفا للفنون والتصميم وتمثل جميعها مواقع رئيسية لاستضافة عروض البينالى المتنوعة، ويأتى ذلك بهدف تمكين جميع أفراد المجتمع من الاستمتاع بفن الخط، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
ويضىء "بينالى دبى للخط" فى نسخته الافتتاحية على فن الخط العربى ومن ثقافات أخرى مختلفة، إذ ستعكس الأعمال المشاركة حيوية الخطوط التقليدية والمعاصرة المكتوبة بـ5 لغات مختلفة من بينها اللغة العربية لإبراز تنوعها وجمالياتها الفنية إلى جانب ما يتميز به الخط الطباعى والفن الرقمى والزخرفة، كما سيعرض "البينالى" أيضًا تشكيلة أعمال إبداعية نوعية تبرز جماليات تصميم المجوهرات والمنتجات والفن العام والمجسمات والمنسوجات، وكذلك مجموعة متنوعة من العروض الفنية والفئات الأخرى التى تبين دقة فنون الخط، وسيشهد البينالى أيضًا إطلاق مجموعة قطع فنية مستلهمة من الخط فى الأماكن العامة بدبى، وعقد تشكيلة من ورش العمل الفنية والتعليمية تحت إشراف عددٍ من الفنانين والخطاطين المعروفين عالميًا ترافقها سلسلة من الأنشطة الفنية وورش العمل المختلفة التى تساهم فى اكتشاف المواهب الجديدة فى هذا المجال، وفقا لما جاء فى قناة "القاهرة الإخبارية".
يذكر أن "دبى للثقافة" تسعى من خلال "بينالى دبى للخط" إلى دعم المشهد الإبداعى فى الإمارة، ويأتى البينالى احتفاءً بما حققه "معرض دبى الدولى للخط العربى" من نجاحات لافتة على مدار 10 دورات، ويهدف إلى إبراز أهمية فن الخط باعتباره أداةً تعبيرية وجمالية تجسد الإبداع.
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