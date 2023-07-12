جدة - نرمين السيد - وعن ذلك قال عاصم جلال، استشارى تكنولوجيا المعلومات، إن تطبيق "ثريدز" سجل أرقاما قياسية لنمو المستخدمين منذ انطلاق المنصة من قبل شركة "ميتا" الأربعاء الماضى.
وفى حديثه لـ"القاهرة الإخبارية"، أكد أن التطبيق وصل حتى الآن لـ100 مليون مستخدم ليتفوق على chatGPT، الأمر الذى اعتبره تهديدا كبيرا لمنصة التدوينات القصيرة "تويتر".
وذكر أن "ثريدز" منصة نصية فى المقام الأول عكس إنستجرام التى يغلب عليها طابع الصور والفيديوهات، وسبب الانتشار أمر طبيعى بسبب ارتباط التطبيق الجديد بـ"إنستجرام" واستخدام "مارك" قاعدة المستخدمين التى يمتلكها بنحو 2 مليار مشترك.
ويسمح تطبيق "ثريدز" بمشاركة عدد كلمات يصل عددها إلى 500 حرف، بالإضافة إلى أنه يدعم الروابط والصور والمقاطع المصورة حتى 5 دقائق، إلا أنه حتى الآن لا توجد إعلانات على التطبيق، إذ يقول "زوكربيرج" إن الشركة لن تفكر فى تحقيق دخل إلا بعد الوصول إلى مليار مستخدم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد جذب 100 مليون مستخدم خلال أيام.. «ثريدز» يهدد تويتر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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