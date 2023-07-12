جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "Vivo Y27 5G" بشاشة من نوع "LCD" وبقياس 6.44 بوصة وبجودة وضوح FHD +. وتزود كاميرا الهاتف بمستشعرات مزدوجة، وتبلغ الرئيسية منها 50 ميجابيكسل، مقترنا بعدسة بوكيه ثانوية بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل. ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى سعة 4 جيجابايت و6 جيجابايت إلى جانب ميزة وجود ذاكرة وصول عشوائى افتراضية تصل إلى 6 جيجابايت. ويتمتع الهاتف ببطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15 وات، كما يطرح بألوان عدة منها الأسود والأرجوانى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطارية كبيرة وكاميرا عالية الجودة.. مواصفات هاتف «Vivo Y27 5G» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.