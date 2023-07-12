الصين تعتزم إرسال رواد فضاء للقمر بحلول 2030

جدة - نرمين السيد - وذكرت وسائل إعلام حكومية، اليوم الأربعاء، نقلًا عن مهندس فى الوكالة الصينية لرحلات الفضاء المأهولة، أن كلا الصاروخين سيدخلان مدار القمر، وبعد التحام ناجح سيدخل رواد الفضاء مركبة الهبوط على القمر، وفقا لما جاء فى قناة "القاهرة الإخبارية".

وتتغلب خطة الصاروخين على العقبة التكنولوجية التى تعترض طريق الصين، منذ زمن طويل، التى تتمثل فى تطوير صاروخ قوى بالدرجة الكافية لنقل رواد الفضاء ومسبار هبوط معًا.

وقال تشانج هاى ليان، نائب كبير المهندسين فى الوكالة الصينية لرحلات الفضاء المأهولة، فى مدينة ووهان بوسط الصين، إنَّ مركبة الهبوط ستنقل الرواد مرة أخرى إلى المركبة الفضائية فى المدار، بعد أن يكونوا أنهوا مهامهم العلمية وجمعوا العينات، فى بداية رحلة للعودة إلى الأرض.

واحتدم السباق لإرسال رحلات مأهولة إلى القمر فى السنوات الأخيرة، إذ تتطلع كل من الصين والولايات المتحدة إلى الموارد المعدنية المحتملة على القمر، ويمكن أن يساعد إنشاء مناطق للبقاء الطويل على سطح القمر أيضًا فى تعزيز فكرة إرسال مهام مأهولة فى المستقبل إلى كواكب مثل المريخ.

ولا تزال الصين تتخلف عن الولايات المتحدة فى الخبرة والتكنولوجيا، وكان آخر هبوط لطاقم من إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) على سطح القمر فى عام 1972، ومن المتوقع أن يعود رواد فضاء أمريكيون إلى القمر بحلول عام 2025.

وقال "تشانج"، إنه من أجل تحقيق الأهداف الصينية فيما يتعلق بالقمر، يعمل الباحثون على تطوير الصاروخ (لونج مارش 10) الثقيل للغاية، ومركبة فضاء من الجيل الجديد بطاقم بشرى، ومركبة هبوط، ومسبار للتحرك على سطح القمر.

وفى عام 2020، تمكنت الصين من الحصول على عينات من القمر فى مهمة غير مأهولة، ما جعلها ثالث دولة فى العالم تحقق هذا الهدف بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى.