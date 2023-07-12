إقلاع 25 رحلة بالون طائر تقل 375 سائحا فى الأقصر

جدة - نرمين السيد - وقال ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر أحمد عبود، فى بيان اليوم، إنه يتم إجراء فحص شامل لكل بالون والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح، مشيرا إلى أن الرحلات تصل إلى ارتفاع 650 مترا بنحو 2000 قدم من سطح البحر، وتكون الرحلة من نحو 20 لـ40 دقيقة.

وأوضح أن المحافظة اتخذت إجراءات السلامة الكاملة، وهناك تنسيق كامل مع الجهات الأمنية، بالإضافة إلى التعاون مع كافة الجهات المعنية والاهتمام بجميع الوسائل التى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين فى الرحلات والالتزام الكامل بالقواعد، التى حددتها سلطات الطيران المدنى بالهبوط بالبالون فى المطار المحدد لها غرب المدينة.