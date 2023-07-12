اعتقال هندى بعد زواجه 15 مرة

جدة - نرمين السيد - وقام الرجل بإقناع 15 امرأة بالزواج وإنجاب الأطفال، وكان يدعى أنه من أصحاب المهن المرموقة.
وتمكن الهندى الذى يدعى "ماهايش كبناياك" من خداع النساء وإقناعهن بأنه من أنجح الأطباء وأحيانا المهندسين.
ولجأ إلى فتح عيادة وهمية بولاية كارناتاكا جنوبى الهند، واستعان بممرضة لإضفاء المزيد من المصداقية.
وعند الزواج من أى امرأة يقوم بالاستيلاء على مقتنياته الثمينة، حتى تقدمت سيدة تبلغ من العمر 45 عاما ببلاغ ضده.
وقالت "همالاتا" وفقا لما جاء فى "سكاى نيوز": "إن زوجها السابق كان يجبرها على دفع أموال طائلة له تحت ذريعة رغبته فى فتح عيادة، قبل أن يفر سارقا معه مجوهراتها التى تبلغ قيمتها 800 ألف روبية (حوالى 9700 دولار ) و1.5 مليون روبية (أكثر من 18 ألف دولار) نقدا".
وبدأت السلطات الهندية تعقبه حتى تمكنت من القبض عليه واعتقاله.
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