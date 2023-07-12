الوثائقية تستعرض أبرز المعلومات عن «الكنجر الرمادى» فى مراعى أستراليا (صور)

جدة - نرمين السيد - ويعيش الكنجر الرمادى فى مراعى أستراليا الملأى بالعشب، وقائمتاه الخلفيتيان القويتان تساعدانه على السفر بسرعة كبيرة، وبأقل مجهود ممكن، وفور وصول الذكور إلى سن البلوغ يبدأ العراك المستمر بينهم للحصول على الإناث.

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