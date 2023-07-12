انخفاض كبير فى شحنات أجهزة الحواسيب المكتبية عالميا بالربع الثانى من 2023

جدة - نرمين السيد - وسجل سوق الحاسبات المكتبية انخفاضًا كبيرًا على مدار العام فى الربع الثانى من عام 2023، ومع ذلك فإن الانكماش أقل من الربع الأول من هذا العام.

وانخفضت شحنات أجهزة الحواسيب المكتبية العالمية بنسبة 13.4% على أساس سنوى، وهذا أقل بكثير من انكماش بنسبة 29% فى الربع الأول من العام الجارى، بحسب ما ذكره موقع "unlimit-tech" التقنى.

وشهد سوق الحواسب تراجعًا فصليًا سادسًا على التوالى، وتعزو "IDC" هذا إلى عوامل مثل الرياح المعاكسة للاقتصاد الكلى، وضعف الطلب، والتحول فى ميزانيات تكنولوجيا المعلومات، كما أدى ضعف الطلب لارتفاع المخزون.