يأتى بتصميم نحيف.. سعر ومواصفات هاتف Honor Magic V2 القابل للطى

جدة - نرمين السيد - وقدمت الشركة هاتفها الجديد بتصميم نحيف وخفيف الوزن، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، ويحتوى على رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2.

وينطلق الهاتف بسماكة 9.9 ملليمتر عند طى الشاشة، وسماكة 4.7 ملليمتر عند فتح الشاشة، كما يتميز الهاتف بوزن 231 جرام فى النموذج المميز بتصميم جلدى، ووزن 237 جرام للنموذج المميز بتصميم زجاجى، وهو وزن أخف من هاتف iPhone 14 Pro Max المميز بوزن 240 جرام.

ويأتى هذاالإصدار بتصميم جديد فى مفصل الشاشة يعرف بـ "Honor Luban"، ويرتكز على تصميم من التيتانيوم، والذى يدعم الطى والفتح حتى 400000 مرة، ويبدأ سعر الهاتف من 1300 دولار. وفقًا لما ذكره "unlimit-tech" التقنى.

ويحتوى Honor Magic V2 على شاشة خارجية BOE OLED بحجم 6.43 إنش، بدقة عرض 2376 فى 1060 بيكسل، وأبعاد 20:9، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، ومعدل تعتيم 3840Hz PWM كما تدعم الشاشة معايير TV Rheinland لخفض تأثير الإضاءة الزرقاء.