توقعات الأبراج اليوم الخميس 13 يوليو 2023.. مفاجآت جديدة

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

برج الحمل

حاول أخذ قسط من الراحة والاسترخاء من عناء العمل.. حاول أن تشعر بالدفء الأسرى وتوطد فى العلاقات.. حاول إيجاد مصدر دخل إضافى وكن راضيا.

برج الثور

أنت بحاجة للتغيير واكتشاف الجديد حول مجال عملك.. حاول قضاء وقت ممتع مع الشريك.. تفاءل بشأن تحسن أمورك المادية.

برج الجوزاء

كن شغوفا فى مجال عملك حتى لا يزيد شعورك بالملل.. حاول الخروج مع شريكك.. تطلع لتحسين ظروفك المالية فى الفترة المقبلة.

برج السرطان

دعك من التكاسل والتراخى فى تنفيذ خطط.. تقبل الأمور بصدر رحب؛ كى لا تحزن مما يفعله الآخرون.. تفاءل بشأن زيادة دخلك المادى.

برج الأسد

اجتهد فى مجال عملك لتحصل على ما تريد.. عالج مشكلاتك الأسرية بالصبر والهدوء.. تفاءل بشأن دخلك المادى.

برج العذراء

لا تجعل مشكلات العمل تشتت تركيزك وتعطلك.. حاول الخروج فى عشاء رومانسى يجمعك بالحبيب.. تفاءل بشأن أمورك المادية خلال الفترة المقبلة.

برج الميزان

كن نفسك ودعك من التقليد، ليست كل الأساليب تناسبك.. تفاءل بشأن حياتك العاطفية.. لا تقلق بشأن أمورك المادية واجتهد وستجد.

برج العقرب

ابحث عن فرصة عمل جديدة تناسبك.. حاول إجراء مكالمة من صديق مقرب تحسن مزاجك.. انتبه لما تنفقه حتى لا تسوء أمورك المادية.

برج القوس

اجتهد حتى تنال الترقية فى مجا عملك.. لا تترد فى طلب المساعدة من زملائك.. حاول البدء فى مشروع جديد يزيد من دخلك المادى.

برج الجدى

تحمسك وطاقتك تجاه عملك تساعدك على إنجازه بشكل رائع.. احذر قد يأتيك الغدر من أقرب الأصدقاء.. اسعَ إلى تحسين وضعك المالى.

برج الدلو

لا تضغط نفسك فى العمل أكثر من اللازم.. لا تشعر ببعض التوتر على الصعيد العاطفى.. حاول ترتيب أمورك وأولوياتك.

برج الحوت

اكتساب الخبرات ممن حولك يساعدك على تطوير ذاتك.. لا تجعل الملل والفتور يسيطر على حياتك تجاه من تحب.. تفاءل بشأن تحسن على الصعيد المادى.