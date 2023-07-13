هل إرسال اليدين فى الصلاة بدعة؟.. اعرف الصح

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء على موقعها الإكترونى على الإنترنت: "لا حرج شرعًا فى إرسال اليدين فى الصلاة، وأنَّ ذلك من السُّنَّةِ، وهو من آخر ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى العمل، وقد سار على ذلك أهل المدينة وهو المعتمد عند المالكية ومن وافقهم، ولا صحة للقول بأنَّ هذا مخالف للسُّنَّة".

وأضافت الإفتاء: "ممَّا ينبغى التنبيه عليه ألَّا يجعل المسلمون من المسائل الخلافية مثارَ فُرقةٍ وخلافٍ بينهم، حتى لا يقعوا فى الفرقة المحظورة شرعًا".

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وتابعت: "فمن المقرر شرعًا أنه "إنما ينكر المتفق عليه ولا ينكر المختلف فيه"، والصواب فى ذلك تَركُ الناسِ على سَجاياهم: فمن شاء قبض، ومن شاء أرسل، وكلٌّ على صوابٍ".