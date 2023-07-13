بيل جيتس يطلق تحذيرا من تطور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى

جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية عن جيتس اعتقاده أن النماذج روباتات الدردشة مثل "ChatGPT" هى أهم تقدم تكنولوجى منذ اختراع الكمبيوتر الشخصى. وقال إن تطور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى قد يؤدى إلى مشاكل مثل التزييف العميق والخوارزميات المتحيزة والغش فى المدارس، لكنه يتوقع أن المشكلات الناشئة عن التكنولوجيا قابلة للحل.

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