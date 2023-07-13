اللسان الأخضر المشعر.. ظاهرة غريبة فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - وتفاجأ رجل يبلغ من العمر 64 عاما ويعيش فى ولاية أوهايو، بتحويل لون لسانه إلى الأخضر وإنبات الشعر عليه.

وأشار الأمريكى إلى أنه بعد مرور أسابيع عدة من تناول المضادات الحيوية وتدخين السجائر فى نفس الوقت، لاحظ تغيير لسانه.

وصُدم الأمريكى بعد ظهور شعر خفيف عليه، وقال الأطباء: "إنها طبقة غير طبيعية من خلايا الجلد التي تتشكل على اللسان عندما تتضخم الحليمات الخيطية، وهى نتوءات مخروطية صغيرة تحتوى على براعم التذوق، ويتغير لونها بسبب تراكم البكتيريا".

وأضافوا أنها تلك الطبقة تضفى عليها مظهر الشعر الذي يمكن أن ينمو إلى ما يقرب من بوصة واحدة إذا لم يتم كشط اللسان بانتظام، وذلك وفقا لما جاء فى "نيويورك بوست".

وعلقت الأكاديمية الأمريكية لطب الفم بأن اللسان يظهر عليه الشعر باللون البنى أو الأبيض أو الأخضر أو الورد، نتيجة للسبب المحدد والعوامل الأخرى سواء غسول الفم أو الحلوى.