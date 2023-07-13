مواصفات وسعر هاتف «Google Pixel Fold»

جدة - نرمين السيد - ومن بين هواتف جوجل الجديدة "Pixel Fold"، حيث يعد من الأجهزة القابلة للطى، والمنافسة للشركات والهواتف الأخرى.

ويأتى الهاتف بشاشة داخلية تبلغ قياسها 7.6 بوصة بملف جانبى مميز يجعله من أنحف الهواتف القابلة للطى، كما تتمتع بشاشة من نوع "OLED" وبقياس 7.6 بوصة وبدقة عرض 2208 × 1840 بيكسل.

ويزود بكاميرا خلفية ثلاثية، وتبلغ الرئيسية منها بدقة 48 ميجابيكسل، وبها كاميرا فائقة السرعة بدقة 10.8 ميجابيكسل، وكاميرا للتقريب البصرى بدقة 10.8 ميجابيكسل، وأيضا كاميرا أمامية بالشاشة الخارجية بدقة 9.5 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل.

ويقترن الهاتف ذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 12 جيجابايت، من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

ويتمتع ببطارية كبيرة تبلغ قوتها 4821 مللى أمبير فى الساعة، وتدعم تقنية الشحن السريع بقوة 30 وات.

ويبلغ سعر "جوجل بيكسل فولد" الهاتف 1800 دولار أى حوالى 55620 جنيه مصرى.