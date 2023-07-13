القاهرة الإخبارية- دراسة تكشف عن سبب تغير لون مياه المحيطات

جدة - نرمين السيد - وقال فريق من الباحثين بقيادة علماء من المركز الوطنى لعلوم المحيطات فى المملكة المتحدة ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا فى الولايات المتحدة، إن أكثر من 56٪ من محيطات العالم تغير لونها إلى حد لا يمكن تفسيره بالتنوع الطبيعى، بحسب سى إن إن الأمريكية.

وأصبحت المحيطات الإستوائية القريبة من خط الإستواء على وجه الخصوص أكثر اخضرارًا فى العقدين الماضيين، ما يعكس التغيرات فى أنظمتها البيئية، وفقًا للدراسة التى نُشرت اليوم الأربعاء فى مجلة Nature.

وذكرت الدراسة، أن لون المحيط مشتق من المواد الموجودة فى طبقاته العليا، فعلى سبيل المثال، البحر الأزرق العميق لن يكون له سوى القليل من الحياة فيه، فى حين أن اللون الأخضر يعنى وجود أنظمة بيئية هناك، بناءً على العوالق النباتية، وميكروبات شبيهة بالنبات تحتوى على الكلوروفيل، وذلك ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

وتشكل العوالق النباتية أساس الشبكة الغذائية التى تدعم الكائنات الحية الأكبر مثل الكريل والأسماك والطيور والثدييات البحرية.

وقالت المؤلفة المشاركة فى الدراسة ستيفانى دوتكيويتز، كبيرة الباحثين فى قسم علوم الأرض والغلاف الجوى والكواكب فى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومركز علوم التغيير العالمى، إنه ليس من الواضح بالضبط كيف تتغير هذه النظم البيئية، فى حين أنه من المحتمل أن تحتوى بعض المناطق على عدد أقل من العوالق النباتية، فإن مناطق أخرى تحتوى على المزيد - ومن المحتمل أن تشهد جميع أجزاء المحيط تغييرات فى أنواع العوالق النباتية الموجودة.

وأضافت أن النظم البيئية للمحيطات متوازنة بشكل جيد وأى تغيير فى العوالق النباتية سيرسل تموجات عبر السلسلة الغذائية، وأن جميع التغييرات تسبب خللاً فى التنظيم الطبيعى للنظم البيئية.

كما قالت لشبكة سى إن إن إن هذا الخلل سيزداد سوءًا بمرور الوقت إذا استمرت حرارة المحيطات فى الارتفاع.