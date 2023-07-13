دعاوى قضائية ضد «تويتر» بـ 500 مليون دولار تعويضات لتسريح العمال

جدة - نرمين السيد - وأشارت التقارير إلى أن كورتنى ماكميليان التى أشرفت على برامج مزايا الموظفين فى تويتر قبل تسريحها فى يناير، أقامت الدعوى الجماعية فى محكمة سان فرانسيسكو الفيدرالية.
وأضافت القناة أن ماكميليان تدعى أنه بموجب خطة إنهاء الخدمة التى أقرتها "تويتر" فى عام 2019، وُعد معظم العمال بشهرين من أجرهم الأساسى، بالإضافة إلى أجر أسبوع واحد لكل سنة كاملة من الخدمة إذا تم تسريحهم.
وأشارت إلى أنه جاء فى الدعوى أن كبار الموظفين المسرحين مثل ماكميليان يستحقون ستة أشهر من الأجر الأساسى، لكن (تويتر) لم تمنحهم سوى شهر واحد على الأكثر من تعويضات نهاية الخدمة، ولم يتوصل الكثيرون منهم لأى تعويضات أخرى.
يشار إلى أن شركة "تويتر" الأمريكية، استغنت عن أكثر من نصف قوتها العاملة كإجراء لخفض التكاليف، بعد أن استحوذ ماسك على الشركة، فى أكتوبر الماضى، وتتهم الدعوى كلا من "تويتر" وماسك بانتهاك قانون اتحادى ينظم خطط مزايا الموظفين.
وسبق أن رفعت دعوى قضائية ضد "تويتر"، بسبب إخفاقها المزعوم فى دفع تعويضات فصل الموظفين، وهى الادعاءات التى ترفضها الشركة، كما تواجه الشركة أيضا سلسلة من الدعاوى القضائية الأخرى الناجمة عن عمليات التسريح التى بدأت العام الماضى، بما فى ذلك مزاعم بأنها استهدفت النساء والعاملين فى وضعية إعاقة، ونفت (تويتر) ارتكاب أى مخالفات.
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