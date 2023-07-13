بسبب التنمر.. أمريكى يقضى على أفراد أسرته

جدة - نرمين السيد - تم منح هارى دى لاروش، 64 عامًا، الإفراج المشروط فى 17 مايو، وفقًا لمسؤولى الإصلاحيات الحكومية، ثم أطلق سراحه من سجن ساوث وودز ستيت فى بريدجتون إلى برنامج مجتمعى سكنى فى 29 يونيو، بحسب (أسوشيتد برس).

كان دى لاروش طالبًا جديدًا يبلغ من العمر 18 عامًا فى أكاديمية القلعة العسكرية فى ساوث كارولينا عندما عاد إلى منزله فى مونتفيل للاحتفال بعيد الشكر وقتل والدته ووالده هارى الأب ومارى جين دى لاروش وإخوته إريك 12 عاما، ورونالد 15عاما، وقد أصيب الأخ الأخير برصاصة فى رأسه، وفقًا لوثائق المحكمة، وفقا لما جاء فى "القاهرة الإخبارية".

واعترف دى لاروش فى البداية بارتكاب جرائم القتل، لكنه تراجع لاحقًا فى المحكمة وادعى أنه قتل رونالد فقط، الذى قال أيضًا إنه قتل بقية أفراد الأسرة، ومع ذلك وجدت هيئة محلفين فى مقاطعة بيرجن أنه مذنب بأربع تهم بالقتل من الدرجة الأولى فى عام 1978 وحُكم عليه بأربع فترات متزامنة مدى الحياة.

لم يتم إعطاء أى دافع واضح لعمليات القتل، لكن الأشخاص الذين يعرفون العائلة قالوا إن دى لاروش تعرض للتنمر فى المنزل وخلال فترة وجوده فى الأكاديمية العسكرية، مما جعله "ينفجر".

قضى دى لاروش أكثر من 45 عامًا فى السجن وقدم العديد من العطاءات الفاشلة للإفراج المشروط، وكان آخر رفض فى عام 2019.