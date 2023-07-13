ممنوع دخول الرجال.. قصة قرية النساء فى كينيا

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جدة - نرمين السيد - وأسست النساء تلك القرية كما أنها تخلو من الرجال، وأشارت التقارير إلى أن معنى "أوموجا" الوحدة.
وتابعت التقارير بأن تلك القرية تأسست منذ عام 1990 كملاذ للنساء الهاربات من العنف الجنسى فى سامبورو، ويُمنع دخول الرجال مطلقا، لخلق مساحة آمنة للفتيات والنساء، وفقا لما جاء فى "CNN".
وتضم القرية حوالى 50 عائلة مكونة من النساء والأطفال، كما تحرص نسائها على تثقيف السكان والكشف عن حقوق المرأة، كما تسمح للأبناء بالعيش فيها حتى سن الـ 18 من عمرهم.
وتعيش النساء حياة متواضعة، حيث تعملن لكسب دخلهن من أجل شراء الغذاء وتوفير الموارد التعليمية لأطفالهن ولأنفسهن.
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