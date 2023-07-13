جوجل تعلن عن إتاحة برنامج «Bard» باللغة العربية فى 50 بلدا

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة جوجل عبر مكتبها للشرق الأوسط وإفريقيا، إتاحة النسخة العربية من أداة الذكاء الاصطناعى "Bard" للمستخدمين فى نحو خمسين بلدا، اعتبارا من اليوم الخميس، بمميزات منافسة تقدم معلومات محدثة باستمرار بالاستعانة بمحرك البحث الشهير.





وقالت جوجل، فى مؤتمر صحفى مع عدد من وسائل الإعلام العربية: إن النسخة التجريبية من أداتها المعتمدة على الذكاء الاصطناعى تضم ميزات جديدة عربيا، بدءا من واجهة المستخدم التى تدعم اللغة العربية بالكتابة من اليمين لليسار، وفهم الأسئلة بأكثر من 16 لهجة عربية، مثل المصرية والسعودية، والتناوب اللغوى عند سؤال الأداة أسئلة عربية تحتوى على مصطلحات لغات أجنبية، وفقا لما جاء فى "القاهرة الإخبارية". وشرح موظفو الشركة فى المؤتمر الذى عقد أمس الأربعاء، أن أداة الذكاء الاصطناعى ستمكن المستخدمين من الاستماع إلى الإجابات بصوت عالٍ من خلال تقنية تحويل النص إلى كلام، والحصول على 3 مسودات للإجابة باللغة العربية مستعينة ببحث "جوجل".

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