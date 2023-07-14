الإفتاء: رعاية المرأة لأهلها أو أهل زوجها والعكس هو من باب الإحسان والبر

جدة - نرمين السيد - أكدت دار الإفتاء أن رعاية المرأة لأهلها أو أهل زوجها، ورعاية الرجل لأهله أو أهل زوجته داخلة فى عموم الأمر بالإحسان إلى الوالدين وذى القربى، المذكور فى قوله تعالى: ﴿‌وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ ‌إِحۡسَانٗا ‌وَذِى ‌ٱلۡقُرۡبَىٰ ﴾ [البقرة: 83]، وهى كذلك من باب التعاون على البر المأمور به فى قوله تعالى: [‌وَتَعَاوَنُواْ ‌عَلَى ‌ٱلۡبِرِّ ‌وَٱلتَّقۡوَىٰۖ].





واوضحت دار الإفتاء ـــ على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، مساء اليوم الخمس ـــ أنه إذا كان أحد من أبوى الزوجة أو الزوج مريضًا، ويحتاج إلى رعايةٍ، ولا يوجد مَن يرعاه كانت رعايته على ولده أولى وأكثر ثوابًا وأعظم أجرًا، بشرط الموازنة فى أداء الحقوق والواجبات الزوجية. وأشارت إلى أنه ينبغى التنبيه للزوج أن يأذن لزوجته فى زيارة أبويها من وقتٍ لآخر؛ فقد نهى الإسلام عن قطع الرحم؛ لقوله تعالى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِى الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ [محمد: 22]. وأكدت أنه ينبغى أن تشيع روح التفاهم والتعاون بين الزوجين على ما تستقر به أمور الأسرة والحياة الزوجية.

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