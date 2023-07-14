توصية عاجلة من شركة «أبل» لمستخدميها: حدثوا هواتف الآيفون فورا

جدة - نرمين السيد - وبحسب "سكاى نيوز"، يٌطلق على التحديث الجديد فى "أبل"iOS 16.5.1 (c).

وأكدت الشركة في بيانها، أن تحديث الاستجابة السريعة الأمنية يقدم إصلاحات أمنية وينصح أن ينجزه كل المستخدمين.

في الوقت ذاته لم توضح الشركة ما هى المشكلات الأمنية التى يعالجها التحديث الجديد.