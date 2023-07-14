جدة - نرمين السيد - وبحسب "سكاى نيوز"، يٌطلق على التحديث الجديد فى "أبل"iOS 16.5.1 (c).
وأكدت الشركة في بيانها، أن تحديث الاستجابة السريعة الأمنية يقدم إصلاحات أمنية وينصح أن ينجزه كل المستخدمين.
في الوقت ذاته لم توضح الشركة ما هى المشكلات الأمنية التى يعالجها التحديث الجديد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توصية عاجلة من شركة «أبل» لمستخدميها: حدثوا هواتف الآيفون فورا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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