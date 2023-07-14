واتساب يجهز لـ ميزة جديدة تتعلق بـ الصور المتحركة (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - يمكن لمستخدمى "آيفون" الآن تحديث تطبيق "واتساب" الخاص بهم ومشاهدة قسم ملصقات أوسع، مما يمنحهم إمكانية الوصول إلى المزيد من الخيارات فى وقت واحد، ولزيادة تحسين تجربة مراسلة الوسائط المتعددة، ورد أن "واتساب" يعمل على "Animated Avatars".

يشير تقرير جديد صادر عن موقع "Wabetainfo"، وهو موقع يتتبع أحدث التطورات حول "واتساب"، إلى أن التطبيق يعمل على ميزة الصورة الرمزية المتحركة لأجهزة "iOS" و"أندرويد". ستتوفر حزمة الصور الرمزية المتحركة فى التحديث المستقبلى للتطبيق.

"بفضل أحدث إصدار من "WhatsApp beta" لنظام التشغيل "أندرويد 2.23.15.6"، والمتوفر على متجر "جوجل بلاى"، اكتشفنا أن "واتساب" سيقدم نسخة متحركة من حزمة الأفاتار فى تحديث مستقبلى للتطبيق." استشهد التقرير.

وأضاف WABetaInfo: "نعتقد أن هذا يعد تحسينًا هامًا من شأنه أن يعزز تفاعل المستخدم لأنه سيوفر عنصرًا ديناميكيًا للصور الرمزية".

بينما يتم حاليًا رصد ميزة Avatar المتحركة على "WhatsApp for Android beta"، فمن المتوقع أن يتم إصدارها للجميع فى تحديثات التطبيق المستقبلية. بمجرد إصداره، سيتمكن المستخدمون من التعبير عن مشاعرهم بشكل أكثر وضوحًا عبر تطبيق المراسلة.

فى وقت سابق، أعلن "واتساب" عن تحديث آخر لـ "Avatars"، والذى يسمح للمستخدمين بإنشاء صورهم الرمزية المخصصة من خلال التقاط صورة شخصية. تتيح هذه الميزة للمستخدمين إنشاء صورة "واتساب" الرمزية الخاصة بهم بسرعة دون الحاجة إلى اختيار كل شيء من البداية، مثل شكل الوجه ولون البشرة والعينين وما إلى ذلك.

عند الإعلان عن الميزة، نشر "واتساب" على "تويتر" وقال: "لقد أضفنا بعض التحديثات المثيرة إلى "WhatsApp Avatars" - الآن يمكنك ببساطة التقاط صورة شخصية لإنشاء صورتك الرمزية بسهولة - هناك المزيد من ملصقات "Avatar" التى يمكنك استخدامها فى دردشاتك".

كيفية إنشاء أفاتار واتساب باستخدام صورة شخصية:

لإنشاء أفاتار متحرك واتساب باستخدام صورة شخصية، اتبع الخطوات التالية:

قم بفتح تطبيق واتساب.

اذهب إلى الإعدادات وثم افتح قسم الأفاتار.

اضغط على خيار "إنشاء أفاتار" واختر "التقاط صورة شخصية".

ستطلب واتساب منك التقاط صورة شخصية، وبمجرد الانتهاء، ستقوم المنصة تلقائيًا بإنشاء أفاتار استنادًا إلى الملامح البارزة فى الصورة الشخصية.

يمكن للمستخدمين تحرير الأفاتار وإجراء أى تغييرات ضرورية قبل استكمال إنشاء الأفاتار.

بمجرد إنشاء الأفاتار، يمكن لمستخدمى واتساب الوصول إليه فى قسم الملصقات.