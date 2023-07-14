زواج فى سن الـ90.. زفاف سعودى يشعل السوشيال ميديا

جدة - نرمين السيد - وانتشر صور على السوشيال ميديا لحفيده، يقول معلقا على ذلك قال فيه "مبروك جدى هذا العرس".



وتناقلت وسائل إعلام سعودية خبر زفاف الرجل، بينما أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعى بإقباله على الحياة.