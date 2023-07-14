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جدة - نرمين السيد - وانتشر صور على السوشيال ميديا لحفيده، يقول معلقا على ذلك قال فيه "مبروك جدى هذا العرس".
وتناقلت وسائل إعلام سعودية خبر زفاف الرجل، بينما أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعى بإقباله على الحياة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زواج فى سن الـ90.. زفاف سعودى يشعل السوشيال ميديا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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