ارتدتها قبل 30 عاما.. مزاد علنى على «بدلة» لطيفة (صور) 

جدة - نرمين السيد - أطلق جمهور النجمة لطيفة، هاشتاج عبر تويتر يطالبون بعمل مزاد لشراء البدلة التى ارتدتها منذ 30 عاما فى فيديو كليب "بحب فى غرامك"، وذلك بعدما أعادت ارتدائها مع منى الشاذلى ببرنامج "معكم منى الشاذلى" على شاشة قناة "cbc".





وتفاعلت لطيفة مع الفكرة، وقامت بنشر المزاد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى يوتيوب، ودونت "طب اهو"، ليشارك جمهورها بكثافة، وقررت أن تتبرع بالمبلغ للأعمال الإنسانية ودعم عدد من الجمعيات الخيرية، وكتبت عبر صفحتها على تويتر: تفتكروا ‎مزاد بدلة لطيفة بكره يوصل لكام؟، "‎طب اهو"، الليله وصل 200000 يارب بكرة يكبر ونقدر نساعد به الجمعية الخيرية اللى فى بالى.

ويصل سعر البدلة حتى الآن فى المزاد إلى 200 ألف دولار بعد أن بدأ بمبلغ 5 آلاف دولار، وتداول رواد السوشيال ميديا مقطع من الحلقة تقول خلاله لطيفة جملة "طب اهو" وهى تقوم بخلع جاكيت البدلة، بعد أن قال البعض أن البدلة ليست هى نفس البدلة التى ظهرت بها فى الكليب منذ 30 عاما، لأنها لم تكن مرتديه الجاكيت، مما جعلها تخلع الجاكيت على الهواء.

ونشرت لطيفة مؤخرا صورة جديدة من كواليس تصوير أحدث كليبتها، والذى تستعد لطرحه خلال أيام قليلة عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ولاقت الصورة تفاعل كبير من الجمهور، وأشاد بها الكثيرين.

الجدير بالذكر أن لطيفة تعيش حالة نشاط فنى مكثف، إذ تستعد لطرح ألبومها الجديد "لطيفة 2023" كما انتهت من تسجيل ألبوم مع زياد الرحبانى، وتقوم بإحياء حفل ضخم يوم 13 أغسطس بمهرجان قرطاج.