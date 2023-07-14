سماء مكة تشهد تعامد الشمس الثانى والأخير هذا العام على الكعبة.. الأحد

جدة - نرمين السيد - وأوضح المهندس ماجد أبوزاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة - فى بيان أصدره اليوم - أن التعامد الثانى للشمس سيحدث مع عودة الشمس "ظاهريا" قادمة من مدار السرطان متجهه جنوبا إلى خط الاستواء وتتوسط خط الزوال وتصبح الشمس على إرتفاع " 90 درجة" تقريبا وقت أذان الظهر فى المسجد الحرام عند الساعة 9:26:44 صباحا بتوقيت جرينتش حيث يصبح ظل الزوال صفرا ويختفى ظل الكعبة المشرفة.

وقال إن سبب ظاهرة تعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة يرجع إلى ميل محور دوران الأرض بزاوية قدرها 23.5 درجة والذى يؤدى إلى إنتقال الشمس "ظاهريا" بين مدارى السرطان شمالا والجدى جنوبا مرورا بخط الاستواء أثناء دوران الأرض حول الشمس مرة كل سنة.

وأضاف أن المناطق الواقعة فى خطوط عرض أقل من 23.5 درجة شمالا أو جنوبا كلها تشهد هذا الحدث مرتين فى السنة ولكن فى أوقات مختلفة تعتمد على خط عرض ذلك المكان وتتصف به أماكن من الكرة الأرضية محصورة بين خط الاستواء ومدارى السرطان والجدى.

وأشار إلى أن أبرز استخدام لهذه الظاهرة الفلكية هو تحديد الاتجاه نحو القبلة خاصة فى المناطق البعيدة عن مدينة مكة فى الدول العربية والاسلامية وكافة المناطق التى تكون فيها الشمس فوق الأفق، فمن خلال إستخدام قطعة من أى نوع مثبته بشكل عمودى وبمراقبة ظلها لحظة التعامد فإن الإتجاه المعاكس لامتداد الظل يشير مباشرة نحو مكة بدقة توازى دقة التطبيقات الرقمية للهواتف الذكية.

ولفت الى أن ظاهرة التعامد تستخدم أيضا فى حساب محيط الكرة الأرضية بطريقة غير رقمية وذلك بإستخدام بعض الطرق البسيطة فى علم الهندسة، وهى تدل ايضا على كروية كوكبنا.

يذكر أن تعامد الشمس الأول حدث فى شهر مايو الماضى أثناء حركة الشمس الظاهرية وانتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان، وسوف تعود وتتعامد مرة أخرى على الكعبة المشرفة فى مايو العام المقبل 2024.